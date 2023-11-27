Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев раскрыл предварительную информацию о последствиях «шторма века» для города. Он назвал наиболее пострадавшими Институт биологии южных морей имени Ковалевского, а также частные домовладения.

С дорог уже убрали поваленные сумасшедшим ветром деревья, опоры электропередач, дорожные знаки. Электросети и газопроводы, попавшие под удар стихии, сейчас ремонтируются. При этом ни один микрорайон города полностью отключен от инженерных коммуникаций не был.

В Институте биологии южных морей затоплен аквариум, а также повреждена кровля и выбиты окна.

«В Радиобиологическом корпусе на Катерной улице обрушены причальная стенка и маяк, уничтожена часть оборудования. Много оборудования было размещено либо на причальных стенках, либо непосредственно в море. И все это повреждено, часть безвозвратно утеряна. Совершенно однозначно, что будем обращаться в Минобрнауки по вопросу происшествия в ИнБЮМ», – заявил губернатор Севастополя.

В настоящий момент подсчитываются нанесенные стихией убытки, после чего будут решаться вопросы о выплате компенсаций. Городские власти скорее всего обратятся за помощью к федеральным структурам, так как собственных средств на эти цели будет недостаточно.