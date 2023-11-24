На заседании международного молодежного дискуссионного клуба «Тихоокеанский горизонт» в ДВФУ губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что он вместе с белорусским президентом Александром Лукашенко предлагал Роману Протасевичу жениться на Софье Сапеге, однако молодой человек ответил отказом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я разговаривал с этой девочкой (Сапегой), которую помогли вытащить из тюрьмы, какие были у нее цели. Просто влюбилась в парня этого (Протасевича). Он ее кинул. Я с Александром Григорьевичем Лукашенко разговаривал, мы предложили им жениться и выпустить их, но он (Протасевич) от нее отказался. Сейчас она перекрестилась, слава богу, живет с родителями, и все у нее хорошо», – рассказал Кожемяко.

Напомним, что Софья Сапега была задержана вместе с Романом Протасевичем в Белоруссии в конце мая 2021 года. Пара находилась в самолете авиакомпании Ryanair, следовавшем из Афин в аэропорт Вильнюса и совершившим экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Протасевич является одним из основателей Телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским и террористическим.