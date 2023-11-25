Заслуженный артист России Гоша Куценко рассказал, почему в последнее время он пропал с телепроектов. По словам актера, он продолжает сниматься в сериалах и фильмах, также он играет в театральных постановках.

Однако Куценко отметил, что, по неизвестным ему причинам, он попал в «черный список» одного из крупнейших отечественных телеканалов. Актер считает, что это произошло из-за его отказа участвовать в различных телевизионных шоу. По словам артиста, этот бойкот продолжается уже на протяжении десятилетия.

«Когда мне исполнилось 50 лет, меня вырезали из всех передач. А мне хотелось, чтобы меня поздравили у Урганта в программе, например. Так что у них я заблокирован», – заявил актер на передаче «Специальный гость».

Однако артист признался, что в 2016 году даже хотел покинуть актерскую карьеру и заняться режиссурой. Но в итоге он не смог отказаться от игры в театре и съемок в кино. И основной причиной этого являются «цепляющие предложения», дающие ему понять, что у него есть возможность «сказать что-то новое».

Гоша Куценко признался, что как его некоторые коллеги, имел возможность уехать из России. Но он считает такие действия безрассудными. В свою очередь, актер неоднократно навещал раненных бойцов СВО в военных госпиталях.