Западные инструкторы и военные специалисты организуют атаки украинских дронов и ракет на Крым, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

«Все это не спонтанные действия, а часть реализации вполне конкретного плана. Его разработка и реализация происходит в операционном штабе, который координируют западные военные специалисты и инструкторы. Конечно, какой-то незначительный процент украинцев в этом штабе присутствует. Но определяющей роли в его работе они не играют. Вся эта система не работала бы без поставок вооружений и военных технологий из стран коллективного Запада», – цитирует спикера РИА Новости.

Также Константинов отметил, что атаки отражаются российскими средствами противовоздушной обороны, самолетами морской авиации и кораблями Черноморского флота. Так, по сообщениям Минобороны, 25 ноября над полуостровом было уничтожено 13 вражеских дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский не участвует в разработке военных планов, так как ничего в них не понимает. Однако он продолжает нагнетать русофобские настроения в стране, из-за чего наносится вред детям, мирным гражданам, пожилым людям.