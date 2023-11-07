Группа переговорщиков, представляющая интересы гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA), отклонила «лучшее и окончательное предложение» от ведущих голливудских киностудий, продолжив свою забастовку. Об этом представители профсоюзов объявили в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России).

«Есть несколько существенных вопросов, по которым у нас до сих пор нет соглашения, включая искусственный интеллект. Мы будем информировать вас о развитии событий», – написали представители актерских профсоюзов.

Напомним, что члены американского профсоюза SAG-AFTRA продолжают самую масштабную забастовку киноактеров и сценаристов с целью добиться улучшений условий контрактов от Альянса продюсеров кинофильмов и телевидения (AMPTP). Принимающие участие в забастовке сотрудники не снимаются в сериалах и полнометражных фильмах, а также не занимаются продвижением уже выпущенных картин.