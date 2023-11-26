Дроны, которые в ночь на 26 ноября атаковали Тулу, а также летели на Москву и Липецк, были запущены из соседних регионов. Об этом заявил Герой России Сергей Липовой.

«Дело в том, что на территории России сейчас много беженцев, которые якобы приехали с Украины, чтобы спастись. Часть из них оказалась здесь по заданию. И поэтому нельзя исключать, что в будущем число этих беспилотников будет расти», —высказал свое мнение глава организации «Офицеры России».

Он отметил безупречную работу сил противовоздушной обороны, сбивших все беспилотные аппараты противника. При этом Липовой считает, что атака была хорошо подготовлена.

Беспилотники запускались с 3:30 воскресенья, 26 ноября. Большая их часть была уничтожена над Тульской, Московской, Брянской и Калужской областями. Кроме того, несколько БПЛА сбиты над Смоленской областью.