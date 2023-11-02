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В последнее время много внимания уделяется вопросу о воздействии сахара в кофе и чае на организм, особенно после опубликованных исследований, утверждающих, что умеренное потребление сахара в этих напитках безопасно.

Однако множество экспертов и ученых призывают быть осторожными в отношении таких выводов и подчеркивают важность качественных исследований. Алексей Москалев, геронтолог и директор Института биологии старения Нижегородского государственного университета, указывает на необходимость оценить надежность исследования и обращать внимание на авторитетные научные издания, так как ограничение потребления сахара имеет множество положительных аспектов для организма.

Следует помнить, что избыточное потребление сахара связано с рисками для здоровья, такими как лишний вес, ожирение, сахарный диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы, что может привести к преждевременной смерти.

Ученые также обращают внимание на процесс гликирования, который может вызвать различные негативные последствия для органов и тканей, ускоряя процессы старения.

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