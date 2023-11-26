«Мать всех матерей», прародительница людей жила на Земле около 120 тысяч лет назад. Такого мнения придерживаются ученые. Эта женщина, жившая на территории современной Африки, является единственной в своем поколении, чьи гены по женской линии дошли до современных людей.

Ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, профессор кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета (СФУ) Константин Крутовский рассказал, кем же была «Мать всех матерей».

По словам эксперта, ею являлась так называемая в научной среде митохондриальная Ева. Это условное молекулярно-биологическое понятие, которым обозначен самый древний предок всех современных людей. Именно от этой женщины каждый человек смог унаследовать митохондриальный тип генома.

Геномы человека состоят из двух типов – ядерный и митохондриальный. Первый геном находится в ядре клетки, который в процессе формирования половых гамет рекомбинируется, и по итогу потомство получает половину генов матери и половину отца.

Второй геном передается потомству только по материнской линии, то есть через яйцеклетку – он находится в митохондриях. Таким образом, ученые могут отследить митохондрии по материнской линии до самого первого предка.

Эксперт отмечает, что прародительница человечества, митохондриальная Ева, не была буквально одним человеком. Под этим названием объединяется общий предок современных людей, чьи гены были переданы по материнской линии. Эти гены есть у каждого современного человека, но уже в несколько видоизмененном виде.