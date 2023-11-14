Эмигрировавший в Израиль после начала специальной военной операции ВС России на территории Украины известный российский комик и телеведущий Максим Галкин (признан иноагентом на территории РФ) опубликовал на своей страничке в социальной сети фотографию повзрослевшей дочери Лизы.

Общая дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой на опубликованном снимке сидит на диване в уютной домашней атмосфере. На фото Лиза позирует в белой рубашке и светлых джинсах с цветочными принтами. Девочка улыбается, что придает ей сходство со своей звездной матерью.

Автор публикации не стал размещать развернутый комментарий к фотографии, оставив лишь лаконичное сердечко красного цвета. При этом публикация российского юмориста набрала тысячи лайков буквально за считанные минуты.

В настоящий момент достоверно неизвестно, где именно находится звездное семейство. Ранее в средствах массовой информации появилась информация, что Максим Галкин вместе с членами своей семьи уехал из Израиля на Кипр на фоне обострения боевых действий между ХАМАС и ЦАХАЛ.