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Силовые тренировки со штангой являются базовыми упражнениями для укрепления мышц. Об этом в беседе с порталом «Спорт-Экспресс» рассказала тренер по фитнесу Наталья Горбунова.

По словам фитнес-эксперта, упражнения со штангой могут повысить не только индивидуальные силовые показатели, но также улучшить ловкость и чувство равновесия. Регулярные тренировки со штангой позволят улучшить общее психоэмоциональное состояние, а также укрепят суставы и сухожилья.

При этом мужчинам полезно переходить к тренировкам с гантелями и штангой после успешного завершения начального этапа тренировочной программы. В таком случае тренировки с утяжелителями будут способствовать повышению уровня гормона тестостерона.

Несмотря на тот факт, что силовые упражнения со штангой полезные даже детям и людям преклонного возраста, данные тренировки лучше проводить под наблюдением опытного тренера и при отсутствии противопоказаний со стороны медиков.

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