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Популярный российский исполнитель, народный артист России Филипп Киркоров заявил, что будет пробовать себя в роли театрального актера. 56-летний артист собрался сыграть роль в театре-кабаре Crave. Стоит отметить, что спектакли славятся «обнаженными номерами». На сцене этого театра еще в 2021 году состоялось представление «Абсолютная нага». В нем выступала известная российская юмористка Екатерина Варнава, демонстрируя зрителям себя без одежды. Позднее Варнава ушла из шоу, а ее роль получила актриса Агата Муцениеце.

По имеющимся данным, Киркоров должен выступить на сцене этого театра весной 2024 года. Мероприятие запланировано  на 30 апреля.

«Это событие состоится аккурат в мой день рождения. Вы знаете, что в этот день я обязательно что-то презентую или придумываю. В этом году будет 30 лет со смерти моей мамы… и в её память я всегда что-то делаю», – заявил артист.

Напомним, что Филипп Киркоров «омолодился» после ряда пластических операций, сделанных Тимуром Хайдаровым. Поп-король российской сцены «приобрел новое» подкаченное тело, которым уже неоднократно хвастался в соцсетях.

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