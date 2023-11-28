Популярный российский певец, Народный артист России Филипп Киркоров пришел на премьеру фильма «Теща», проходившая в кинотеатре «Каро Октябрь». Спутницей российского поп-короля была музыкальный продюсер Татьяна Тур.

Киркоров и тур были одеты под стать друг другу – в белых нарядах. Певец выбрал белый костюм, поверх которого надел длинную белую шубу из овчины. Певца даже сравнили с Дедом Морозом или снежным человеком. Его спутница надела белое платье в пол, декорированное перьями.

Представ перед журналистами, Киркоров заявил, что подбирал свой образ, чтобы соответствовать своей спутнице. Он назвал Татьяну Тур первой леди, богиней и королевой. На вопрос журналистов, обращался ли когда-нибудь поп-король за услугами главной свахи страны Ларисы Гузеевой, он ответил, что у него в личной жизни все прекрасно. Певец приобнял Татьяну Тур и предложил ей пожениться. Татьяна молча улыбнулась в ответ.

Фильм «Теща» стал одной из самых ожидаемых картин сезона. Главные роли в фильме исполнили Лариса Гузеева, Гарик Харламов и Настасья Самбурская. Продюсером картины выступил Тимур Вайнштейн.