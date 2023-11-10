Одна из зрительниц концерта музыкального коллектива Zero People, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, поделилась подробностями срыва мероприятия. Об этом девушка рассказала в беседе с корреспондентом «360».

Концерт группы Zero People должен был пройти 9 ноября в петербургском клубе «Космонавт», однако еще до начала выступления музыкантов в зале появились сотрудники Росгвардии и начали проверять документы и зрителей.

«Сначала силовики прошли за сцену по правому боку зала с фонарями, а затем сказали всем лечь на пол. Они сказали не доставать телефоны, не снимать и не делать фото», – сообщила девушка.

Просидев на коленках в течение часа люди начали уставать, после чего им разрешили встать. Одна женщина начала ругаться с сотрудниками правоохранительных органов, и ее сразу же вывели из зала со словами о «неадекватном поведении».

В итоге в клуб приехали сотрудники полиции, которые начали выпускать зрителей несостоявшегося концерта, проверяя данные на планшетах.