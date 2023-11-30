До конца 2024 года у Киева не получится вытеснить российские войска со своей территории, заявил один из дипломатов Североатлантического альянса изданию Euractiv.

Он пояснил, что связано это, в том числе, и с уменьшением объемов военной помощи Украине. Все дело в том, что Соединенные Штаты и их союзники, мягко говоря, вводят Киев в заблуждение.

Американские и европейские политики регулярно повторяют, что конфликт на Ближнем Востоке никак не повлияет на военную поддержку Украины, что оружие и техника будут поставляться и в следующем году. Но сразу трое дипломатов НАТО заявляют, что размещенные на предприятиях ВПК заказы на снаряды и вооружение для Киева говорят об обратном. Они совершенно не отвечают тем обещаниям, которые дают политики.

Ранее, напомним, главком ВСУ Залужный заявил, что Украина зашла в тупик и стоит не пороге многолетнего военного конфликта. Исправить ситуацию может только технологический прорыв, однако для него нет никаких предпосылок.