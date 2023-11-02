Цель сбросить 10 кг в течение одного месяца следует отложить в сторону, такой подход подходит только в случаях высокого начального веса под строгим наблюдением медицинских специалистов. В противном случае организм подвергается сильному стрессу, и вес, скорее всего, вернется довольно быстро и превысит исходное значение.

Здоровее и более безопасно стремиться сбросить 5-10% начального веса в течение 3-6 месяцев. Например, человек с весом 110 кг может без опасений потерять 10 кг за полгода. Это мнение высказала врач Зухра Павлова, специалист по эндокринологии, пишет «Российская газета». Эндокринолог отмечает, что резкое сокращение калорийности рациона с последующим быстрым снижением веса может привести к негативным последствиям, таким как мышечная слабость, образование складок на коже, нарушение обмена веществ, у женщин возможны нарушения менструального цикла и даже психологические проблемы.

Здоровое похудение требует изменения образа жизни, включая увеличение физической активности и усовершенствование питания. Важно помнить, что отказ от еды не является наилучшей стратегией. Вместо этого следует рассмотреть вариант увеличения частоты приема пищи, но уменьшения объемов порций. Те, кто ограничивает себя в пище и ест лишь 1-2 раза в день, рискует набрать лишний вес и подвергается угрозе ожирения.