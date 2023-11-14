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После начала специальной военной операции ВС России на территории Украины известная российская певица Анжелика Варум вместе с мужем Леонидом Агутиным уехали в США, где у них есть дорогая недвижимость в Нью-Йорке. Об этом сообщала известный светский журналист Алена Жигалова.

Однако недавно певица вместе с мужем приехала в Астану с концертом, собрав полный зрительский зал. В ходе концертной программы 54-летняя Анжелика Варум сменила несколько нарядов, продемонстрировав своим поклонникам свою стройную фигуру. При этом во время исполнения своего хита «Городок» певица расплакалась и не смогла исполнить песню до конца.

По мнению зрителей, певицу захлестнули эмоции, поскольку автором данной песни является ее родной отец Юрий Варум, которого уже нет в живых. Пик славы певицы пришелся на период, когда ее отец исполнял роль композитора и писал для нее песни. Юрий Варум ушел из жизни в возрасте 65-и лет.

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