Отравление супруги главы ГУР Украины Марианны Будановой породило множество версий и слухов. Пока нет ни одной официальной версии по поводу произошедшего. Напомним, что 28 ноября в украинских СМИ появилась информация об отравлении жены Буданова тяжелыми металлами. Жизни Марианны Будановой сейчас ничего не угрожает, она прошла первый этап лечения в больнице.

Российский политолог и публицист Армен Гаспарян выразил мнение, что ситуация с супругой Буданова по всей вероятности является личной вендеттой именно главе ГУР.

«Это может быть “ответка” за гибель адъютанта Залужного. Это может быть желание устранить Буданова перед возможным потенциальным переговорным треком, потому что он многих раздражает», – сказал эксперт, подчеркнув, что все это лишь предположения, не подкрепленные фактами.

Также Гаспарян сделал предположение, что эта информация может являться мистификацией, чтобы свести к минимуму ажиотаж вокруг какой-либо другой важной информации.