Запад ведет активную подготовку по нанесению нового удара по России. В этом уверен доктор военных наук, военный эксперт Константин Сивков. В беседе с журналистом издания «Военное дело» эксперт подчеркнул, что западное руководство желает активизировать в нашей стране антивоенные настроения, которые будут генерироваться предателями, так называемой «пятой колонной».

По словам эксперта, многие из сбежавших из России с началом СВО вернулись вновь в страну. Это может свидетельствовать, что Запад активно подготавливает борьбу с российским президентом Владимиром Путиным. И для этого намеревается задействовать «пятую колонну».

«Западу здесь нужна боевая пятая колонна. Поэтому сейчас эту пятую колонну с Запада пинками гонят обратно в Россию. Вот из них здесь формируются те силы, которые будут от российского руководства требовать мира. Причем кто-то будет использовать свое влияние в верхах, а кто-то будет мутить воду в низах. Вся эта публика – это опасная сила», – заявил Сивков.

Эксперт также подчеркнул, что на данный момент основная спецоперация проводится не на Украине, а внутри РФ путем выявления предателей.