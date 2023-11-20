Исследователи из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН дали прогноз относительно возникновения на нынешней недели магнитных бурь. Отмечается, что магнитосфера нашей планеты будет иметь повышенную активность. Прогнозируются целых четыре магнитных бури уровня G1.

По словам экспертов, магнитные бури G1 являются самыми слабыми по пятибалльной шкале. Но, несмотря на это, они вызывают опасения из-за своей частоты и продолжительности. Специалисты отмечают, что периоды такой длительной геомагнитной активности встречаются крайне редко.

Геомагнитная активность способна негативно влиять на метеозависимых людей. Во время магнитных бурь состояние здоровья у восприимчивых людей может значительно ухудшаться.

Доктор физико-математических наук Сергей Богачёв из Института космических исследований РАН заявил, что нынешняя магнитная активность возникает из-за солнечного ветра. В результате этого, магнитное поле нашей планеты будет нестабильным, однако сильных магнитных бурь не ожидается.