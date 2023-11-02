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Эксперт лаборатории «Гемотест», врач Екатерина Демьяновская рассказала, какие продукты являются вредными для мозга человека. Одним из врагов нашего мозга эксперт обозначила сахар. По словам Демьяновской, сахар в большом количестве негативно воздействует на когнитивные способности человека. Употребление сахара и сахаросодержащих продуктов в избытке может привести к ухудшению памяти, снижению способности к обучению, увеличению риска возникновения нейродегенеративных заболеваний.

Также специалист отнесла к группе вредных продуктов пищу, состоящую из быстрых углеводов. Это выпечка из белой муки, каши быстрого приготовления, картофель, фруктовые соки, газировка. Кроме того, совершенно не полезными для работы мозга оказались полуфабрикаты, фаст-фуд и прочие блюда быстрого приготовления.

Вся пища, содержащая в себе трансжиры, вредит работе головного мозга, да и всего организма в целом. Такие продукты приводят к накоплению “плохого” холестерина, что вызывает воспаление в стенках сосудов. Это все приводит к ухудшению памяти и снижению концентрации внимания.

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