Повышенное давление многие британцы не воспринимают серьезно и часто даже не пытаются избавиться от этого состояния. Между тем оно представляет серьезную опасность для здоровья, так как может вывести из строя сердечно-сосудистую систему и другие внутренние органы, заявила эксперт Эрин Блейкли.

Она рассказала корреспондентам таблоида Daily Express о двух закусках, которые любят буквально все без исключения. При этом они снижают кровяное давление и устраняют негативные последствия его повышения.

Первая из них – это темный шоколад, содержащий 70 или более процентов какао. Он отлично справляется со снижением давления и доставляет удовольствие. Но Блейкли рекомендует съедать не более 55 граммов этого лакомства в день.

Кроме того, хорошо снижает давление богатая на флавоноиды черника. Она также оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, нормализует ее работу.