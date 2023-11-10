Популярная российская актриса и телеведущая, известная по ролям в шоу «Уральские пельмени» с 2009 по 2019 года, Юлия Михалкова во время интервью изданию «Леди Mail.ru» рассказала о мужчине с Урала, который смог покорить ее сердце.

«Три года назад мое сердечко покорил один знатный уральский мужчина. Он предложил мне долю в предприятии по продаже населению дров. Дров! Говорит, даже слоган придумал: “Полешки от Юляшки”. Обещал процент с продаж отдавать или деньгами или дровами. Посмеялась, конечно. И – тактично отказалась. Думала, что все, остыл человек. Ан, нет! Весной снова написал. Говорит, теперь на селе навозом занимается. Востребованный товар! Да уж, представляю, какой он там слоган про Юляшку придумал. В общем, весело!», – рассказала актриса.

Михалкова призналась, какой типаж мужчин ей нравится. По ее словам, в первую очередь мужчина должен быть ответственным. «Во всех ценю в первую очередь надежность и ответственность. Сказал – сделал. Ну и самодостаточность, чтобы человек четко знал: кто он, к чему стремится, чего он хочет. С удивлением обнаруживаю, что достаточное количество мужчин к своим 40-60 годам не имеют ответов на эти простые вопросы. А жаль», – призналась популярная телеведущая.