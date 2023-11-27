На YouTube-канале Dialogue works бывший эксперт Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон назвал бесполезным хламом зенитно-ракетные комплексы Patriot, переданные Украине.

Он пояснил, что ЗРК не справились с задачей отражения атак с воздуха на Киев, где и были задействованы украинскими войсками. Альтернативных вариантов у Вашингтона тоже нет.

«Мы уже предоставили батарею ЗРК “Пэтриот”, которая оказалась неэффективной, дорогим хламом», – цитирует Джонсона РИА Новости.

Сейчас возможности Соединенных Штатов сильно ограничены из-за слишком больших пакетов помощи Украине ранее, а также из-за ситуации на Ближнем Востоке. В таких условиях Украина, которая полностью зависит от внешних поставок, оказывается в весьма сложном положении.