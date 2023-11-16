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Известный актер и музыкант из Екатеринбурга Олег Ягодин 15 ноября презентовал в родном городе новый фильм под названием «Чувства Анны». В картине снялись такие известные актеры, как Анна Михалкова, Тимофей Трибунцев, Екатерина Андреева, Полина Васильева и другие. Об этом сообщает портал E1.RU.

На творческой встрече после просмотра фильма актер Коляда-театра и лидер группы «Курара» Олег Ягодин поделился с зрителями своим собственным впечатлением от картины и рассказал о постельной сцене с известной актрисой Анной Михалковой.

«Только что случайно набрал Ане Михалковой, она очень переживает за этот фильм, потому что это серьезная роль и максимально обнаженная во всех смыслах. Она очень хороший, очень простой человек. Сразу нашли общий язык. Ане было со мной не очень легко, она говорила: “Ну ты и партне-е-ер…” Я дружелюбный, но не компанейский. Она ходила на концерт “Курары”, она очень крутая», – рассказал Ягодин.

По сюжету фильма главная героиня (Михалкова) работает на пермской кондитерской фабрике и однажды она теряет сознание из-за сильного удара тока. После этого Анна начинает слышать голоса в голове, которые рассказывают ей о событиях будущего. Ее называют «пермской Вангой». На Анну обращает внимание, как на женщину пермский писатель-фантаст (Ягодин), после чего она чувствует себя нужной и желанной. В итоге она теряет не только свои способности, но и саму себя.

«У меня мама умерла за два дня до этой сцены. У меня всё путалось, ничего не получалось, менялись слова. Команда останавливала съемки, говорила: “Иди еще полчаса посиди, поучи”. Для меня этот фильм, это знакомство – это всё связано. Это было тяжело и светло одновременно, это была очень нужная работа. Голый, не голый – пофиг вообще», – поделился своими ощущениями артист.

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