Огромную популярность среди российской молодежи набирает сериал «Слово пацана», повествующий о казанских ОПГ, существовавших в 80-х годах ХХ века. В Сети по данному поводу уже разгорелась нешуточная дискуссия. Многие опасаются, что подростки могут начать брать пример с героев сериала.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что она не получала жалоб по поводу сериала «Слово пацана».

«Сериал мы обязательно еще внимательно посмотрим, но пока никто про него ничего не писал», – ответила спикер на просьбу псковских студентов прокомментировать данный кинопродукт.

В своем Телеграм-канале Мизулина написала, что большинство ее подписчиков согласились с мнением студентов из Пскова. Она также добавила, что многие считает этот сериал поучительным для молодежи.

В свою очередь, автор проекта «Слово пацана» Жора Крыжовников заявил, что не романтизировал образы «криминальных элементов», продемонстрированных в картине.