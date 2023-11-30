Президент РФ Владимир Путин получил уникальные возможности для победы в конфликте на Украине. Причем во многом тут есть вина Запада, который действует против России слишком нерешительно, пишет британское издание The Economist.

Запад имеет достаточно промышленных и экономических ресурсов, чтобы как минимум разрушить планы российского лидера. Однако он действует чересчур расслаблено, без какой-либо грамотной стратегии и без планирования, поэтому проигрывает России вчистую.

Если НАТО не преодолеет эту апатию, конфликт может затянуться на много лет. Это выгодно России, которая активно переводит экономику на военные рельсы, получает новое вооружение и необходимое количество боеприпасов, не завися от внешних поставок. Кроме того, Москва продолжает получать баснословные доходы от реализации нефти, которые вкладываются в ВПК и поддержание экономики на хорошем уровне.

На Украине в это время появляется все больше внутренних проблем, обостряется политическая борьба, возникают конфликты в руководстве. Из-за всего этого и неудач на фронте Запад задумывается, а стоит ли вообще оказывать Киеву поддержку. И такие размышления тоже играют на руку российскому президенту Владимиру Путину.