В ходе боевых действий в Авдеевке российские военнослужащие взяли в плен целое подразделение наемников ВСУ из Польши под руководством двух американских инструкторов. Портал «Военное дело» уточнил, что произошло это у коксохимического завода, являющегося одним из самых мощных укрепрайонов украинского гарнизона.

«Оба плененных в Авдеевке инструктора ЧВК Mozart – граждане США. После оказания им медицинской помощи они были эвакуированы из зоны СВО. Скоро будут доставлены в Москву», – рассказал тг-канал «Это еще не конец».

Официального подтверждения данной информации от Минобороны России пока нет, сообщают журналисты.

Ранее телеграм-канал «Военная хроника» рассказал о новой тактике российских военных в окрестностях Авдеевки. ВС РФ не только штурмуют город, но и формируют вокруг него небольшие «огневые мешки», создавая противнику серьезные сложности.