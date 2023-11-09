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Неправильное питание приводит к появлению у человека синдрома «чая с бутербродом», который с течение времени может стать причиной возникновения серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщает доктор медицинских наук и заслуженный врач России Оксана Драпкина.

«Синдром “чая с бутербродом” – это не просто нежелание есть, а сложное переплетение физиологических, социальных и психологических проблем, которые с возрастом только усиливаются», – отметила врач.

По ее словам, в результате замены полноценного питания перекусами защитные силы организма со временем будут снижаться, поэтому риск развития опасных инфекционных заболеваний повышается. Сидром «чая с бутербродом» приводит к тому, что человек не может получить полноценный набор макро и микроэлементов.

Недополучение питательных веществ приводит к проблемам с костями, которые становятся хрупкими, развитию слабости, низкому тонусу и неспособности противостоять стрессу.

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