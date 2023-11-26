23-летняя дочь народного артиста России Дмитрия Маликова Стефания снова начала встречаться с хоккеистом Кириллом Капризовым. Отмечается, что пара рассталась в минувшем году после года отношений. Причиной разрыва якобы было расстояние.

Стефания жила в России, а Кирилл жил и работал в США. У хоккеиста в Штатах есть собственная квартира. Известно, что годовой доход Кирилла составляет примерно 9 миллионов долларов.

«Я нормально потратился на свою квартиру, она находится в новом здании, которое построили полтора года назад… Если переводить на рубли, то, наверное, скажут: „Ой, как много!“ А в долларах это нормально», – заявил хоккеист.

Стефания также имеет свой доход от собственного магазина одежды. Девушка живет отдельно от родителей.

Стало известно, что сейчас хоккеист приехал в Москву, и молодые люди возобновили отношения. Более того, ходят слухи, что пара готовится к свадьбе.

Знаменитый отец девушки на вопросы журналистов о возможной свадьбе дочери отвечает, что говорить о бракосочетании пока еще рано.

«Они дружат. Все хорошо. Не будем забегать вперед», — признавался Маликов.