Киеву придется навсегда забыть об утраченных территориях, идея о том, что их получится вернуть, является призрачной, заявил американский дипломат Ричард Хаас.

Он рассказал корреспондентам канала CNN, что сейчас отсутствуют какие-либо предпосылки к тому, что Киеву удастся вернуть пятую часть своей территории, освобожденную Россией. Именно поэтому Украина должна сосредоточить все силы на сохранении оставшихся регионов, приводит слова президента Совета по международным отношениям США РИА Новости.

Если же Киев продолжит действовать в том же духе, что и сейчас, развивая идею захвата потерянных территорий, он регулярно будет проваливаться из-за надежной российской обороны. Это, в свою очередь, приведет к уменьшению западной военной помощи.

Напомним, ВСУ 4 июня начали контрнаступление сразу на трех направлениях, но за полгода не сумели прорвать даже первую линию обороны ВС РФ.