Церемония вручения премий «Золотой граммофон» состоялась в московском «Крокус сити холле». Открывал мероприятие музыкальный продюсер, основатель группы «Земляне» Владимир Киселев.

Открытие церемонии награждения началось с вручения сертификатов с денежным вознаграждением для бойцов из зоны специальной военной операции. Ведущей патриотического блока стала певица Ирина Дубцова.

«Мы хотим, чтобы наши ребята на передовой почувствовали всю мощь нашей поддержки», – заявила артистка со сцены.

Ведущими основной части церемонии стали поп-король российской сцены Филипп Киркоров, комик Дмитрий Хрусталев и радиоведущий Антон Юрьев. Звания «Артист года» был удостоен популярный российский певец Дима Билан.

В специальной номинации «Зеленый граммофон» победила Юлианна Караулова.

«Сегодня такой награды удостоена Юлианна Караулова, которая не раз принимала участие в различных мероприятиях, ориентированных на заботу об окружающей среде», – заявили ведущие.