26 ноября стартовал Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица». Трансляция конкурса осуществляется на телеканале «Россия 1». Оценивали участников актриса Марина Неелова, артист балета и педагог Николай Цискаридзе. Специальным гостем стала композитор Александра Пахмутова.

Первой на сцену вышла 18-летняя Дильназ Майжегишева, уроженка алтайского села Кош-Агач. Она исполнила известную песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Как молоды мы были».

Выступление конкурсантки впечатлило не только зрителей, но и членов жюри. Александра Пахмутова очень растрогалась выступлением девушки. Ее поразили вокальные данные исполнительницы. Во время номера Александра Николаевна не смогла сдержать слез.

Дильназ Майжегишева родилась в селе Кош-Агач, Республика Алтай. После девятого класса девушка переехала в Москву, так как поступила в музыкальное училище имени Гнесиных. По словам родных, несмотря на то, что Дильназ живет в российской столице, она все равно чтит семью, свой народ и традиции.