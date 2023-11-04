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Врач-диетолог Наталья Зубарева рассказала о невероятной пользе тыквенных семечек. В составе семян тыквы присутствует множество витаминов и микроэлементов, необходимых для нормальной работы сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, по словам специалиста, в тыквенных семечках содержится большое количество магния, а это благотворно влияет на нервную систему человека, улучшает сон. Также в составе этих семян присутствует марганец, необходимый для естественной регуляции жирового и углеводного обмена в организме человека. Также он участвует в синтезе инсулина, формировании костной ткани и синтезе белков.

Помимо всего вышеперечисленного в тыквенных семечках содержатся тритерпеноиды, обладающие противовирусным действием. А содержащийся в них L-триптофан помогает выработке гормона счастья серотонина, гормона сна мелатонина и антидепрессанта холина. Это помогает устранить нарушение сна и питания, улучшает настроение, снижает тревожность.

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