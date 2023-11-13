Диетолог-нутрициолог Ольга Кондратенко перечислила основные критерии здорового питания. По словам специалиста, в рационе необходимо соблюдать баланс белков, жиров, углеводов и витаминов и минералов.

Эксперт отметила, что человеку необходима энергия, которую он получает в результате потребления углеводов. Именно углеводы должны составлять 50% от суточной калорийности рациона. Но это не значит, что в 50% рациона должна входить кондитерская продукция.

Для организма очень важны медленные углеводы с умеренным и даже низким гликемическим индексом. Также нужно употреблять кисломолочные продукты и фрукты, содержащие в себе моно и дисахариды.

Кондратенко также отметила, что многие люди совершают ошибку, полностью отказавшись от жиров. Ведь жиры в рационе человека должны составлять 30% от суточной калорийности пищи. Также специалист порекомендовала ввести в свой ежедневный рацион полинасыщенные жирные кислоты, в том числе омега-3 и омега-6.