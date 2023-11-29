Источник фото: личная страница Дианы Шурыгиной в социальных сетях

Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Диана Шурыгина, которая 7 лет назад оказалась главной героиней скандала в Ульяновске, после длительного исчезновения из общественной жизни вернулась в Россию. Корреспонденты «Комсомольской правды» пообщались с ней на праздновании дня рождения блогера Дианы Бичаровой.

Напомним, в 2016 году Шурыгина обвинила в изнасиловании Сергея Семенова, который был старше нее на пять лет. В итоге насильник оказался в местах не столь отдаленных, а Диана стала знаменитостью и длительное время появлялась на ТВ и в Сети.

Сама девушка рассказала, что много путешествовала вместе с криптовалютным миллионером Денисом Ребровым. С ним она объездила весь мир, но сейчас Диана приехала в Россию и планирует вновь вернуться к активной общественной жизни.

«А сейчас я вернулась в Россию одна, потому что Дениса не пустили — у него украинский паспорт. Вот думаем, что делать. Также я планирую восстановить свой блог, которым какое-то время не занималась», – цитирует Шурыгину «КП».