Диана Шурыгина, которая 7 лет назад оказалась главной героиней скандала в Ульяновске, после длительного исчезновения из общественной жизни вернулась в Россию. Корреспонденты «Комсомольской правды» пообщались с ней на праздновании дня рождения блогера Дианы Бичаровой.

Напомним, в 2016 году Шурыгина обвинила в изнасиловании Сергея Семенова, который был старше нее на пять лет. В итоге насильник оказался в местах не столь отдаленных, а Диана стала знаменитостью и длительное время появлялась на ТВ и в Сети.

Сама девушка рассказала, что много путешествовала вместе с криптовалютным миллионером Денисом Ребровым. С ним она объездила весь мир, но сейчас Диана приехала в Россию и планирует вновь вернуться к активной общественной жизни.