У главкома ВСУ Валерия Залужного нет никакой стратегии на 2024 год, поэтому он должен уйти в отставку. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Позже она опубликовала карикатуру с высокопоставленным военнослужащим, заявляющим, что плана дальнейших действий нет.

Безуглая, заявления которой приводит агентство ТАСС, ссылается на некую «непубличную дискуссию» с военными, которые заявили об отсутствии плана на следующий год.

В социальных сетях ей ответил волонтер Роман Доник. Он заявил, что планы есть, но власти неспособны обеспечить мобилизацию требуемого количества личного состава для их реализации. Якобы сбор людей для военкоматов является прерогативой местных властей, которые в основном представляют партию «Слуга народа». Именно они виноваты в сложившейся ситуации, а не Залужный.

Ранее отставки главкома требовал и депутат Евгений Шевченко, который в качестве причины называл провал контрнаступления ВСУ.