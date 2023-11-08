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Депутат Госдумы Александр Шолохов заявил, что при наличии правовых оснований необходимо запретить концерты певицы Аллы Пугачевой в Москве. Так он прокомментировал сообщения в Сети о возможном возвращении Примадонны на российскую сцену.

О возвращении ранее написал телеграм-канал Shot. Авторы отметили, что Пугачева собирается дать новогодние концерты на Кипре, в Дубае и Москве, но одним из ключевых условий является полностью закрытый их формат. То есть, в СМИ никаких упоминаний о мероприятиях быть не должно.

По словам первого зампреда комитета по культуре Шолохова, концерты Пугачевой не вызовут сильного ажиотажа в России и не привлекут к себе интереса. А вот за оскорбительные высказывания в отношении РФ и российской армии она должна понести наказание. Причем касается это не только Пугачевой, но и других звезд, покинувших страну.

«Я не знаю, кому хочется смотреть на престарелую диву», — цитирует Шолохова портал News.ru.

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