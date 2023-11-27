Датская телерадиокомпания Danmarks Radio провела опрос, в результате которого выяснилось, что 49,5 процента украинских беженцев намерены остаться в стране после завершения конфликта. Это стало неожиданностью для организаторов исследования.

Ведущий автор Карен-Инге Карстофт отметила, что позицию беженцев вполне можно понять. На Украине все еще продолжаются боевые действия и во что превратится страна после их завершения, никто сказать не может.

Кроме того, многие украинцы уже освоились в Дании, фактически начали новую жизнь, выучив язык и найдя хорошо оплачиваемую работу.

«Я не ожидала, что почти половина [украинцев] захочет здесь остаться. Для нас это стало большим сюрпризом», — заявила Карстоф.

Напомним, что после 24 февраля 2022 года Украину покинули 4 миллиона человек. Большинство осело в Польше, причем в этой стране опросы показывают, что 38 процентов украинцев не хотят возвращаться на родину.