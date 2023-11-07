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Пытаясь скрыть улики, после тайком съеденного рождественского пирога, 49-летняя британка Джули Пикеринг обнаружила в своей груди уплотнение, оказавшееся опухолью. Об этом в своем материале сообщает издание Daily Mirror.

«У нас в доме есть правило – не есть никаких закусок и лакомств перед ужином. Поэтому, когда один из детей сбежал по лестнице, мне пришлось убирать улики», – вспоминает Джули. Женщина призналась, что, сметая с себя крошки от съеденного пирога, она обнаружила уплотнение в груди.

В итоге британке пришлось пройти шесть курсов химиотерапии, двустороннюю мастэктомию и пережить установку грудных имплантов. В настоящий момент заболевание перешло в стадию ремиссии. «Я не знала, что у меня агрессивная форма рака, и, если бы не крошки от рождественского пирога, сегодня все могло бы быть иначе», – резюмировала британка.

Джули призвала всех более ответственно относиться к своему здоровью и следить за состоянием своего тела, чтобы успеть вовремя пройти обследование и получить квалифицированную помощь врачей.

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