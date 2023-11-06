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Регулярный просмотр телевизора детьми до двух лет приводит к ухудшению их памяти, внимания и может вызвать депрессивное состояние у малышей. Об этом со ссылкой на заявление шведской ассоциации педиатров сообщает в своем материале издание Daily Mail.

Шведские педиатры не рекомендуют разрешать детям в возрасте до двух лет пользоваться смартфонами, планшетами или регулярно смотреть телевизор. Поскольку в отличие от взрослых, которые используют смартфоны в основном для поиска полезной информации и общения с другими людьми, дети в основном играют в игры и смотрят мультики.

Яркий, красочные и с динамичным сюжетом современные мультики, сопровождающиеся громкой озвучкой, приводят к выработке у ребенка большого количества дофамина – гормона, отвечающего за ощущение удовольствия в организме. Поэтому дальнейшие попытки ограничить просмотр красочных мультиков может привести к состоянию депрессии у ребенка, а также снизить его способность к концентрации и вниманию.

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