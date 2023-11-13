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Daily Mail опубликовало материал о правилах хранения и приготовления пищи. Издание привело комментарий специалиста по пищевой безопасности доктора Дарина Детвилера из Северо-Восточного университета в Бостоне. По его словам, следует с осторожностью относиться к покупке уже готовых салатов. Также нельзя использовать один и тот же нож для нарезки овощей, мяса и рыбы.

По словам эксперта, если использовать для сырого мяса, рыбы и уже приготовленных продуктов одни и те же разделочные доски и ножи, то можно значительно повысить шансы заражения паразитами или вирусами. Также доктор Детвилер объяснил, что размораживать продукты вне холодильника не стоит вне холодильника. Особенно опасным становится, например, размороженное на солнце мясо. В нем могут развиться золотистый стафилококк и сальмонелла.

Кроме того, специалисты порекомендовал отказаться от приема пищи из службы доставки, в кафе и кулинариях, так как человек не может отследить свежесть и качество продуктов, из которых были приготовлены блюда. Также эксперт рекомендует не покупать готовые салаты, так как они готовятся на предприятии с большим количеством персонала. И это создает большую возможность загрязнения пищи.

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