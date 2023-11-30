В США на 101-м году жизни скончался бывший глава Госдепартамента Генри Киссинджер. Издание The Washington Post со ссылкой на консалтинговую компанию политика рассказало, что причины смерти не сообщаются.

У бывшего госсекретаря Соединенных Штатов остались двое детей и 5 внуков, а также вдова Нэнси. Он женился на ней в 1974 году и прожил в браке 49 лет.

Журналисты отмечают, что Киссинджер в свое время полностью контролировал внешнюю политику США. Он остается единственным политиком в истории Вашингтона, который возглавлял не только Госдеп, но и занимал пост советника президента по национальной безопасности.

Киссинджер стал лауреатом Нобелевской премии мира за свой неоценимый вклад в завершение войны во Вьетнаме. Он также сумел оказать влияние на конфликт между Израилем и соседними арабскими странами.

Киссинджер всегда выступал за диалог с Россией и именно он сумел добиться разрядки в отношениях между США и Советским Союзом. Также благодаря ему была открыта новая страница в сотрудничестве Соединенных Штатов и Китая.