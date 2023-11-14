Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина поделилась со своими поклонниками откровенной фотографией в красном купальнике из гримерки. Бывшая гражданская жена известного режиссера Егора Кончаловского позировала в образе своей героине из нового фильма.

«Такая у меня донна Анна», – подписала опубликованное фото в образе своей героини из будущего фильма артистка.

По словам актрисы, ей очень важно поддерживать себя в хорошей физической форме. Поэтому актриса регулярно посещает бассейн, занимается йогой, регулярно танцует под любимую музыку и бегает. Чтобы весь день чувствовать себя хорошо, актриса занимается не менее 15 минут любой физической активностью.

Артистка призналась фанатам, что не придерживается какой-либо диеты, а просто старается есть в меру, когда наступает чувство голода. Подобные правила в еде и регулярные физические нагрузки позволяют ей не задумываться о лишних килограммах.