Бывшая обладательница титула «Мисс Москва – 2018» модель Алеся Семеренко отдала мошеннику более одного миллиона рублей, обещавшего ей организовать участие в конкурсе «Мисс Мира» и даже призовое место.

Как сообщается в Телеграм-канале Baza, Алеся Семеренко обратилась в полицию с заявлением после того, как не попала на конкурс «Мисс Мира», а ее организатор бесследно исчез с деньгами. Модель рассказала правоохранителям, что летом 2023 года решила принять участие в международном конкурсе красоты «Мисс Мира». За помощью она обратилась к своему знакомому Антону Парамонову, с которым ранее сотрудничала.

Мужчина согласился организовать участие в этом конкурсе и даже обещал призовое место, но за определенную плату. Девушка начала переводить ему деньги. Но когда сумму ее переводов превысила 1 миллион рублей, Парамонов пропал.

Напомним, что Алеся Семеренко была лишена титула «Мисс Москва-2018» из-за невыполнения своих обязанностей. Модель не приняла участия ни в одном благотворительном и социальном проекте. Корона перешла к обладательнице второго места Ксении Паленовой.