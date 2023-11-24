Британские эксперты заявили, что прием антибактериальных препаратов увеличивает риск возникновения сепсиса на 70%. Исследователи Манчестерского университета в своей научной работе проанализировали данные около 250 тысяч пациентов, у которых был диагностирован сепсис в период с 2019 по 2022 год.

Эти данные были сравнены с показателями здоровых людей. В ходе научной работы ученые выяснили, что люди, которые хотя бы один раз в год пропивали курс антибактериальных препаратов (1-2 недели), были в большей степени подвержены риску возникновения сепсиса, чем те, кто вообще не пил антибиотики.

Ежегодно в Британии диагностируют практически четверть миллиона случае возникновения сепсиса. Причем 20% приходится на летальный исход. Ученые считают, что частый прием антибиотиков, увеличивает в разы развитие инфекции. Данное заболевание в начальной стадии очень сложно диагностируется из-за сложного выявления бактериальной инфекции.