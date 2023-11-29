Британское издание World Defence News со ссылкой на Минобороны страны заявило, что ВС РФ начали активно использовать для ударов по позициям ВСУ кассетные авиабомбы РБК-500. Эти боезаряды сейчас применяются в Авдеевке и под Угледаром, передает портал «Военное обозрение».

Представители британской разведки рассказали, что авиабомба при взрыве накрывает большое пространство суббоеприпасами, которых может быть от 100 до 350. Кроме того, отдельные модификации предназначаются специально для поражения вражеской техники и выпускают один мощный противотанковый заряд.

Сейчас ВС РФ устанавливают на авиабомбы управляемые модули планирования и коррекции, которые позволяют наносить удары по опорным пунктам и укрепрайонам ВСУ, не входя в зону действия систем противовоздушной обороны.

Британские эксперты отмечают, что УМПК несколько снижает точность попадания по целям, однако это компенсируется большим количеством суббоеприпасов, которые накрывают большую площадь.