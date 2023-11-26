Боевики 110-й бригады ВСУ на одном из опорных пунктов записали видео, в котором назвали Авдеевку «вторым Бахмутом». Они отметили при этом, что ВС РФ не испытывают дефицита снарядов, как это периодически случалось в боях за Артемовск, а практически непрерывно бьют по любым укрытиям украинских вооруженных формирований.

Российские ВС уже держат под огневым контролем дорогу через Орловку, которая была одним из последних путей снабжения ВСУ, они захватили промышленную зону. Сейчас единственной проблемой остается Авдеевский коксохимический завод, который по количество помещений и подземных убежищ может сравниться с «Азовсталью» в Мариуполе.

Штурмовые отряды ВС РФ передвигаются вдоль Ясиноватского переулка к улице Докучаева, также они идут вперед и на левом фланге, поэтому именно АКХЗ остается фактически единственным оплотом противника. Но и это ненадолго, уверены эксперты. Боевики ВСУ уже называют себя «живыми трупами», так как отлично понимают, что выхода из Авдеевки у них нет.