Предоставление гуманитарной помощи людям, которых завтра убьют, не имеет никакого смысла, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Это заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Барселоне, отвечая на вопрос журналистов о помощи мирному населению в секторе Газа.

По словам Борреля, гуманитарная помощь – это недостаточно для облегчения страданий гражданских в Газе, которые постоянно находятся под обстрелами. Он заявил, что Евросоюз должен продолжать добиваться прекращения боевых действий и регулярных бомбардировок. В противном случае от помощи не будет никакого проку.

«Бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют», – цитирует Борреля РИА Новости.

Также ранее глава европейской дипломатии заявлял, что сектор Газа должен остаться под контролем Палестины.