Большие белые акулы зачем-то ныряют в сумеречную зону океана

Ученые изучили перемещения различных океанских хищников и обнаружили, что многие из них ныряют на глубины более километра. Как отмечает Live Science, причины этого поведения в настоящее время ученым неизвестны.

Крупные морские хищники, включая больших белых акул, регулярно навещают сумеречные и полуночные океанские зоны, расположенные намного глубже уровней, на которых эти хищные рыбы обычно кормятся.

В новом исследовании представлены данные по 12 видам океанских крупных хищников, включая акул, марлинов и тунцов, показавшие, что эти хищники очень часто ныряют в мезопелагическую зону (иначе – сумеречная зона), простирающуюся от 200 метров до километра вглубь океана. Их также обнаруживали в полуночной зоне, т.е. на глубине от одного до трех километров.

«Обстоятельства, время и место получения доступа к глубокому океану, конечно, это варьируются, но четкий и поразительный ответ представляется тем, что глубокий океан оказывается важной средой обитания, причем независимо от определенного вида хищников», – отметил Камрин Браун, глава исследования из Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI). «Очевидно, что у этих существ есть веские причины погружаться настолько глубоко, иначе зачем бы им этим заниматься?».

На очень большую глубину

В рамках исследования, публикация о котором появилась 6 ноября в издании PNAS, ученые сопоставили модели глубинного погружения 344 хищных рыб, оснащенных электронными метками, включая больших белых акул, а также тигровых и китовых, желтоперого тунца и рыбу-меч. Их погружения отслеживались при помощи судового гидролокатора на протяжении 46 659 дней с целью выяснить, какие именно виды совершают регулярные погружения в сумеречные и полуночные зоны мирового океана.

Анализ собранных данных показал корреляцию между погружениями и расположением слоя глубокого рассеяния (DSL). Этот уровень глубины океана крайне плотно заселен мелкой рыбой и прочими морскими организмами, из-за чего нередко принимается судовыми экипажами за морское дно. Жильцы уровня DSL по ночам всплывают к поверхности океана, чтобы питаться, а утром ​​уходят обратно в сумеречную зону.

Как известно, морские хищники питаются существами из DSL. Однако исследовательская команда одновременно выяснила, что по неустановленным причинам многие хищники погружаются значительно глубже, чем простирается слой глубокого рассеяния. Так большие белые акулы, как выяснилось, ныряют на глубину до 1128 м, китовые акулы – на 1912 м, а рыба-меч – на 2000 м.

«Есть веские доказательства того, что для некоторых видов океанских хищников глубокое погружение явно имеет целью поиск пищи», – отметил Браун. «Так что исследование подтвердило наши ожидания. Однако мы также выявили несколько случаев, когда можно довольно определенно утверждать, что использование глубин океана некоторыми исследуемыми особями производилось не для кормления, а раз это так, то эти глубины представляют собой либо совершенно иной тип взаимодействия в схеме хищник-жертва, либо там находится загадочный ресурс крупной добычи».

По словам команды из WHOI, собранные данные также свидетельствуют о том, что сумеречная зона неверно игнорировалась в качестве критически значимой среды обитания для крупнейших океанских хищников. Поскольку многие виды существ из сумеречной зоны являются объектами коммерческого вылова, необходимо предпринять новые шаги для лучшего понимания и обеспечения защиты этой потенциально значимой экосистемы.

«Если вдруг выяснится, что в сумеречной зоне имеется больше биомассы, чем во всех существующих морских промысловых зонах вместе взятых, неизбежно произойдет своего рода мезопелагическая «золотая лихорадка» по интенсивному вылову и использованию этой биомассы», – отметил Камрин Браун.

«В этой цепочке рассуждений есть много «если» и множество проблем с тем, чтобы добиться самой возможности мезопелагического промысла, но, судя по всему, эта биомасса является важной для океанских хищников. Поэтому нам действительно необходимо лучше использовать эти ресурсы, применяя количественный подход для оценки связи между хищниками и биомассой из мезопелагической зоны, прежде чем люди могут наладить устойчивую добычу биомассы в этих глубинах океана».