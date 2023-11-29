В ночь на 25 ноября Киев предпринял отчаянную попытку наступления на позиции российских войск в районе населенного пункта Ясиноватая под Донецком. Прикрытие подразделениям обеспечивали Силы специальных операций ВСУ, а в роли заградительного отряда использовалась одна из частных военных компаний из Польши.

Изначально стало известно, что в плен ВС РФ попали два американских наемника из ЧВК «Моцарт». Но в дальнейшем вскрылись подробности, которые оказались весьма трагичными для украинских вооруженных формирований.

Выяснилось, что Силы специальных операций под видом переброски дополнительного личного состава и легкой бронетехники к линии фронта затеяли масштабное наступление. К нему привлекли мобилизованных из несколько регионов украинцев, за спинами которых шла польская ЧВК.

Боевики ВСУ попали в окружение и начали сдаваться. Тогда поляки атаковали их из минометов. В результате около 700 военнослужащих украинской армии погибли, не менее ста сложили оружие и оказались в плену. Заградительные отряды вынудила отступать российская артиллерия.

В операции принимали участие бойцы ВС РФ, а также бывший десятники частной военной компании «Вагнер».